Коммунальные службы расчистили дороги в отдаленных населенных пунктах Серпуховского округа

В Серпуховском городском округе полным ходом идет уборка снега. Коммунальные службы сосредоточены на удаленных населенных пунктах и местах, откуда приходит больше всего жалоб от жителей.

Особое внимание уделили селу Райсеменовское. Рабочие комбината благоустройства расчистили территорию возле инклюзивной школы «Абсолют». Только оттуда за день вывезли четыре самосвала снега.

Постоянно чистят основные магистрали, тротуары и подходы к больницам, школам и другим важным социальным объектам. Дорожные службы оперативно отреагировали на обращение жителей села Липицы и расчистили проезжую часть на улице Пущинской.

«Работаем по всему муниципалитету. Используем разную технику: самосвалы, погрузчики, тракторы. Службы трудятся по графику и сверхурочно, чтобы как можно быстрее убирать последствия снегопадов», — заявил глава Серпуховского округа Алексей Шимко.

В периоды между сильными снегопадами основные силы и технику перебрасывают на те участки, которые чаще всего фигурируют в сообщениях горожан.