Коммунальные службы расчистили дороги в Можайском округе

Дорожные и коммунальные службы Можайского округа проводят масштабную уборку снега после мощного циклона. Основные усилия сосредоточены на расчистке дорог и тротуаров для обеспечения беспрепятственного движения.

За несколько дней высота снежного покрова в округе выросла почти на 40 сантиметров. После интенсивной уборки дорог, улиц и дворовых территорий снежные отвалы в некоторых местах достигли полутора метров. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, снег сначала сгребали в места, не мешающие проезду и пешеходам, а затем оперативно вывозили на специальные площадки.

«В выходные во время снегопада дороги почистили, но отвалы образовались большие. Сейчас я вижу, как работает техника, и рада, что снег усиленно вывозят», — рассказала жительница поселка Спутник Наталья.

Техника и рабочие бригады продолжают работу на всей территории округа. Коммунальные службы просят автомобилистов не оставлять машины на проезжей части во дворах, так как это серьезно мешает проезду и работе спецтехники.

Для оперативной связи с жителями единая дежурно-диспетчерская служба Можайского округа работает круглосуточно по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 и короткому номеру 112.