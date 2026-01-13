Коммунальные службы расчистили дороги в Ленинском округе

Работы по расчистке территории ведутся с 1 января 2026 года в усиленном режиме. В уборке улиц, дворов и тротуаров ежедневно участвует от 560 до 1000 человек.

Специалисты управляющих компаний и МБУ «Благоустройство» выходят на работу в зависимости от интенсивности осадков. Максимальное количество техники — 217 единиц — было задействовано 9 января в период самого сильного снегопада.

«Циклон принес большой объем осадков, поэтому все коммунальные службы работают с повышенной нагрузкой. Мы используем максимальные ресурсы, чтобы быстро навести порядок и обеспечить безопасность на дорогах и во дворах», — отметил глава округа Станислав Каторов.

Дорожные службы округа обслуживают более 300 километров муниципальных дорог. Работы продолжаются с учетом погодных условий, в приоритете — основные магистрали, маршруты общественного транспорта и подъезды к социальным объектам.