Коммунальные службы расчистили дороги в Красногорске после первого снегопада

Директор «Красногорской городской службы» Игорь Борисов сообщил, что коммунальные бригады приступили к работе сразу после начала снегопада. С вечера 27 января до утра 28 января они трудились над расчисткой основных дорог.

Утром вновь вышли на улицы дворники и техника. Они занялись расчисткой дворовых территорий и подходов к социальным объектам — школам, детским садам и больницам. Также важно освободить от снега контейнерные площадки для вывоза мусора.

В ночной смене были задействованы пятьдесят дворников и около пятнадцати единиц техники. Такой силы достаточно, чтобы оперативно расчистить дороги и не допустить образования больших заносов. Параллельно шел вывоз снега. Для этого было привлечено порядка пяти самосвалов.

Как отметил Игорь Борисов, основными точками работы стали улица Кирова, дом 1, и Красногорский бульвар в Павшинской пойме. Там трудились мощные роторные снегоочистители.