Коммунальные службы расчистили дороги в Чехове

В Чехове идет масштабная расчистка города после сильного снегопада. На улицы выведено 60 единиц спецтехники, также трудятся более 150 дворников.

Работы ведутся круглосуточно. Основное внимание уделяется сельским дорогам, дворам и подъездам к мусорным площадкам. Одновременно чистят тротуары, остановки общественного транспорта и пути к больницам, школам и другим социальным объектам.

Коммунальщики ежедневно очищают крыши многоквартирных домов от снега и наледи. Специалисты просят жителей быть максимально осторожными: не подходить к местам возможного схода снега и не парковать машины у стен зданий.

«Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за обильного снегопада. Сейчас важны наша организованность и сплоченность. В таких условиях на уборку нужно больше времени. Мы будем работать, пока не расчистим весь округ и не доберемся до каждого адреса», — заявил глава округа Михаил Собакин.

Он также поблагодарил сотрудников коммунальных служб и всех волонтеров, помогающих в уборке.