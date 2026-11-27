В округе к уборке снега ежедневно привлекают 700 работников коммунальных служб и 120 единиц техники. Работы ведутся поэтапно с учетом загруженности дорог и назначения территорий.

В первую очередь специалисты расчищают подъезды к социальным объектам и основные магистрали, по которым проходит наиболее интенсивное движение транспорта. Затем убирают подъезды к контейнерным площадкам и въезды в населенные пункты. После этого переходят к частному сектору и малонаселенным территориям.

Параллельно коммунальные службы очищают тротуары и остановки общественного транспорта. Следующий этап — расчистка парковок.

Во дворах сотрудники управляющих организаций и товариществ собственников жилья (ТСЖ) сначала убирают снег на внутридворовых проездах и основных проходах, обеспечивая возможность проезда автомобилей и экстренных служб. Затем расчищают пешеходные дорожки и подходы к подъездам, после чего переходят к парковкам и детским площадкам.