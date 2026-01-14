Коммунальные службы расчистили дороги и дворы в Химках
Снежные заносы в Химках активно убирают. Работы охватывают все районы города, включая Старые Химки.
На улице Спартаковской бригады очищают подходы к жилым домам, тротуары и подъезды к мусорным площадкам. Техника — тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики — работает в каждом микрорайоне.
«Мы убираем придомовые территории, парковки, пешеходные дорожки и навесы у входов в подъезды. В работах заняты 225 дворников и 23 единицы техники», — рассказал заместитель директора управляющей компании Алексей Ветошко.
Уборка полным ходом идет на улицах Генерала Дьяконова, Зои Космодемьянской, Центральной, Бурденко, Ленинградской, Нахимова, Лесной, Шоссейной, в Мичуринском тупике, на Молодежной, Московской, Юбилейном проезде, проспекте Мира, Мичурина, Набережном проезде, Октябрьской, Кирова, Мельникова, Панфилова и Маяковского.
По вопросам уборки снега можно звонить на единую горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01.