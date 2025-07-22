Коммунальные службы Раменского перевели в усиленный режим из-за непогоды
Подтопления после ливня начали ликвидировать на улицах Раменского. Для этого коммунальные службы работают в особом режиме.
Из-за непогоды в Раменском жители столкнулись с пробками на дорогах, поломками авто из-за гидроударов и подтоплениями улиц. Чтобы устранить последствия разгула стихии, коммунальные службы округа в округе перевели в усиленный режим.
Работы по ликвидации подтоплений провели на улице Космонавтов. Там из большой лужи откачали воду. Во дворах специалисты расчищали лужи с пешеходной части.
«В усиленном мы работаем режиме, с шести выходим, смотрим, чтобы ничто от нас не ушло, от нашего глаза, чтобы жители на нас не обижались, не жаловались, и чтобы у нас, мы сами заинтересованы в этом, чтобы у нас все было чисто и в порядке», — прокомментировала начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» Валентина Карпова.
Устранением проблем в городе занимаются управляющие компании, бригады содержания и благоустройства, а также сотрудники «Рамавтодора» и Раменского водоканала.
Синоптики отмечают, что до передышки пока далеко. Коммунальщики продолжат работу.