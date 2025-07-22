Коммунальные службы Раменского перевели в усиленный режим из-за непогоды

Подтопления после ливня начали ликвидировать на улицах Раменского. Для этого коммунальные службы работают в особом режиме.

Из-за непогоды в Раменском жители столкнулись с пробками на дорогах, поломками авто из-за гидроударов и подтоплениями улиц. Чтобы устранить последствия разгула стихии, коммунальные службы округа в округе перевели в усиленный режим.

Работы по ликвидации подтоплений провели на улице Космонавтов. Там из большой лужи откачали воду. Во дворах специалисты расчищали лужи с пешеходной части.

«В усиленном мы работаем режиме, с шести выходим, смотрим, чтобы ничто от нас не ушло, от нашего глаза, чтобы жители на нас не обижались, не жаловались, и чтобы у нас, мы сами заинтересованы в этом, чтобы у нас все было чисто и в порядке», — прокомментировала начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» Валентина Карпова.