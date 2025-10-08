Коммунальные службы Раменского округа подготовили к зимнему периоду

Коммунальная служба «Содержание и благоустройство» Раменского округа завершила подготовку к зимнему периоду. В ходе ежегодного смотра техники глава Эдуард Малышев проверил готовность подвижного состава для уборки дворовых территорий, внутриквартальных проездов и общественных пространств, расположенных на территории округа.

Весь парк из 112 единиц техники прошел техническое обслуживание и готов к эксплуатации в зимний период. Коммунальщики сформировали полный запас противогололедных материалов, которые будут использоваться для обработки дорог и тротуаров в период гололеда.

Дополнительно для персонала было закуплено 300 комплектов зимней спецодежды и необходимый ручной инвентарь. Руководство учреждения подчеркивает важность заблаговременной подготовки к зимнему сезону для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб и комфортных условий для жителей города.