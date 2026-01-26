Коммунальные службы Пушкинского округа подготовились к снегопаду

Власти Пушкинского городского округа провели совещание по подготовке к двухдневному снегопаду. Все коммунальные службы приведены в состояние готовности для оперативного реагирования на ухудшение погоды.

26 января глава округа Максим Красноцветов обсудил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым меры по подготовке к непогоде. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильный снегопад, гололед и метель.

В Пушкинском округе привели в готовность всю коммунальную технику и персонал. Работа будет вестись без перерыва. В первую очередь расчистят территории больниц, школ и аварийные отрезки дорог. После этого бригады перейдут к основным трассам, остановкам общественного транспорта, пешеходным зонам и входам в жилые дома.

«Управляющие компании обязаны оперативно и добросовестно убирать снег на закрепленных за ними участках», — заявил Максим Красноцветов.

Для выполнения задач планируется использовать примерно 120 машин и более 600 работников.