Коммунальные службы провели уборку снега в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Коммунальные службы городского округа Солнечногорск работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов. Для уборки территории задействованы около 200 единиц специализированной техники и порядка 300 сотрудников, сообщил глава округа Константин Михальков.

На расчистку проезжей части, улиц и дворов направлены комбинированные дорожные машины, тракторы, самосвалы, погрузчики и другая техника. Особое внимание уделяется магистралям, трассам, маршрутам общественного транспорта и подъездам к социальным объектам.

К работам присоединились управляющие организации, привлекшие около 200 рабочих для очистки придомовых территорий и тротуаров. Дополнительную поддержку оказали местные предприятия, предоставившие свои ресурсы.

Для сотрудников, работающих в сложных погодных условиях, организовано горячее питание. В его доставке помогают «Волонтеры Подмосковья», молодогвардейцы и добровольцы молодежного центра.