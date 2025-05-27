Коммунальные службы провели технические работы в котельных Истры

Коммунальные службы провели комплекс технических работ в котельных муниципального округа. Все мероприятия направлены на бесперебойную и надежную работу теплоснабжения.

В Манихине отремонтировали трубопровод холодного водоснабжения. В Истре в котельной № 4 очистили соляную ячейку. В Дедовске установили новую задвижку на автоматическую систему в котельной № 3, а в котельной № 4 проверили автоматику и закрыли газовые клапаны котла после ремонта. В Покровском демонтировали оборудование на одном из котлов, в Агрогородке заменили рециркуляционный насос, а в Полевшине разобрали и почистили котел.

В котельных Кострова и Савельева продолжались подготовительные и ремонтные работы. В Глебово-Избище очистили от накипи оборудование по горячему водоснабжению, в ЦТП города Истра провели сварку, в Лесхозе установили отопление, смонтировали насос и обратный клапан, обвязали теплообменник. В Курсакове началась подготовка к ремонту сразу двух котлов, систему переключили на резервные насосы.

В Румянцеве промыли фильтры отопления, в Лобанове подключили аккумуляторные баки, в Глебовском демонтировали экономайзер. В Новопетровском провели замеры газов и установили рассечку. Дополнительные работы также прошли в поселке Гидроузла имени Куйбышева, где провели обслуживание насосов и заменили арматуру.