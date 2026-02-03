Коммунальные службы провели плановые и аварийные работы в Истре

С начала января специалисты провели техническое обслуживание и устранили неисправности на более чем 20 объектах. Работы включали чистку насосов, настройку оборудования и восстановление систем обогрева.

Коммунальные службы почистили насосы и фильтры, настроили оборудование, наладили автоматику. Это гарантирует корректную работу канализационных систем и стабильное давление в сетях, что особенно важно в холодный период, когда нагрузка выше обычного.

На водозаборных узлах села Павловская Слобода заменили фильтрующие элементы, в Кострово установили опоры для подключения электроснабжения, в Курсаково перезапустили автоматику. В Истре, Исаково и Красновидово восстановили системы обогрева оборудования.

Также на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях в деревнях Покровское и Обушково, в поселке Курсаково и в Истре провели работы по обслуживанию и чистке насосов.