Коммунальные службы провели ночную уборку частного сектора в Химках

В Химках проведена масштабная ночная операция по уборке частного сектора. Силами коммунальных служб были расчищены подъезды, дороги и тротуары в микрорайонах Фирсановка и Клязьма-Старбеево.

Для выполнения работ было оперативно задействовано 15 единиц специальной техники. В Фирсановке работали 10 машин, а в Клязьме-Старбеево — еще 5. Основное внимание уделялось расчистке подходов к контейнерным площадкам, куда не может проехать крупногабаритная техника для вывоза мусора, а также приведению в порядок внутридворовых проездов и пешеходных зон.

Весь собранный снег оперативно вывозится на специализированные снегоприемные пункты. Для предотвращения образования наледи и обеспечения безопасности дороги и тротуары обрабатываются современными противогололедными реагентами.

Администрация городского округа напоминает, что по всем вопросам, связанным с уборкой снега, жители могут круглосуточно обращаться на единую горячую линию: +7 (495) 793 01 01.