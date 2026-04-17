Коммунальные службы провели ямочный ремонт на дорогах в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжаются ежедневные работы по уборке и содержанию территорий. Специалисты обеспечивают чистоту улиц, безопасность дорожной сети и порядок в общественных пространствах.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» выполняют комплекс задач, направленных на поддержание городского хозяйства в надлежащем состоянии. Основные усилия сосредоточены на очистке магистралей и тротуаров, а также на приведении в порядок общественных зон и остановочных павильонов.

Параллельно ведется откачка воды на участках, где фиксируются подтопления. Это позволяет снизить риск повреждения дорожного покрытия и повысить безопасность движения. Специалисты также обновляют дорожные знаки и устанавливают искусственные неровности для регулирования скорости транспорта.

В течение недели рабочие устраняют дефекты дорожного полотна на разных участках. Ямочный ремонт помогает быстро ликвидировать повреждения, которые появились после зимнего периода. Основная задача на данном этапе — устранить локальные разрушения покрытия.

«Мы работаем по графику и стараемся оперативно реагировать на все обращения жителей. Сейчас важно привести дороги в порядок после зимы, чтобы обеспечить безопасное передвижение», — отметил представитель службы.

Капитальное обновление дорожной сети запланировано на летний период. Все работы выполняются в плановом режиме и находятся под контролем профильных служб.