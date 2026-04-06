Коммунальные службы проведут весеннюю уборку в Серпухове

В Серпухове продолжается активный этап весенней уборки — коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы привести город в порядок после зимы. Работы идут по утвержденному графику: до 12 апреля завершается первый цикл мойки дорог, до 20 апреля проводится мойка остановок, а до 24 апреля специалисты готовят городские фонтаны к запуску сезона. К 30 апреля завершатся вывоз смета, покраска остановок, мойка ограждений, уборка обочин и второй цикл мойки дорог.

С 1 апреля на обслуживание МБУ «Комбинат благоустройства» дополнительно передали 21 километр региональных дорог. На этой неделе большая часть работ проходит на улицах Ворошилова, Чернышевского, Российской, Подольской, Луначарского, Чехова, Красноармейской и Революции в Серпухове. Ведется уборка и в других городах — Протвино (проспект Академика Сахарова, проезд Архитектора Корина) и Пущино (проспект Науки, улицы Профессора Виткевича, Парковая, Строителей). Охвачены все участки асфальтобетонных дорог: используется как ручной, так и механизированный труд.

Жители активно обращаются по вопросам вывоза пылевого смета. Только с улицы Ворошилова за минувшие выходные коммунальные службы вывезли 90 кубометров песка. Завершить все работы по уборке в городском округе планируется к 30 апреля.