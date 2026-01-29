Коммунальные службы Протвина борются с последствиями снегопадов

В городском округе Серпухов, в частности в городе Протвино, коммунальные службы продолжают круглосуточно убирать снег. Ночную смену «Комбината благоустройства» задействуют для расчистки опустевших городских дорог, чтобы к утру жители могли без проблем выехать на работу. Днем же усилия переключаются на уборку дворовых территорий.

По словам начальника дорожно-эксплуатационного участка Евгения Понтякова, в ночную смену работают две единицы техники — комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗ и трактор. За смену они расчищают порядка 40 километров городских дорог и проездов.

При интенсивном снегопаде основная задача — механическая уборка снега. Как сообщил Евгений Понтяков, обработку дорог противогололедными средствами проводят уже после того, как осадки ослабевают.

График у водителей и трактористов сменный. Ночная смена начинается в восемь вечера и заканчивается к восьми утра.