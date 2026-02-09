Коммунальные службы продолжают убирать снег в г.о. Лосино-Петровский

После сильного снегопада прошло более недели, однако коммунальные службы все еще работают над устранением его последствий. За минувшую неделю было вывезено 8700 кубометров снега.

В первую очередь были расчищены дороги и проезды. Сейчас специалисты постепенно освобождают дворы от снежных заносов. В работах используются экскаваторы-погрузчики и самосвалы. В труднодоступных для техники местах снег убирают рабочие с лопатами.

Главная проблема — большое количество припаркованных во дворах машин, что мешает полноценной очистке. В таких ситуациях к процессу подключаются старшие по домам: они оповещают жильцов о работах и просят переместить автомобили.

В настоящее время снег вывозят на улице Пушкина в Лосино-Петровском, в микрорайоне Прибрежный, на улицах Заречная, Строителей и Народного ополчения в поселке Свердловский, а также в поселке Аничково. Ежедневно вывозится около 1200 кубометров снега.