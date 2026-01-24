Коммунальные службы приступили к весеннему благоустройству в Павлово-Посадском городском округе

В Павлово-Посадском городском округе приступили к весеннему благоустройству. Особое внимание уделяют общественным пространствам и пешеходным зонам.

Глава округа Денис Семенов проводит еженедельные рабочие объезды. В них участвуют представители администрации, служб и управляющих компаний. Они проверяют состояние улиц после зимы и контролируют вывоз снега.

Комиссия также посетила квартиры жителей, чтобы проверить работу отопления. В некоторых домах батареи греют недостаточно хорошо.

Завершающей точкой инспекции стало Стахановское озеро. Здесь уже начались подготовительные работы. До конца следующей недели начнется основной этап благоустройства.



«Мы планируем установить новое освещение и видеонаблюдение, а затем перейдем к земляным работам. На этом месте появится большая многофункциональная спортивно-детская площадка. Пирс, на котором мы сейчас стоим, будет полностью обновлен», — сообщил представитель подрядной организации.

Все выявленные в ходе объезда замечания взяты на контроль администрацией Павлово-Посадского городского округа.