Коммунальные службы приступили к расчистке снега в округе Пушкинский

Снегопад обрушился на Подмосковье 27 апреля с северо-запада. На борьбу со стихией выделили около 500 сотрудников и более 80 единиц специализированной техники.

Для устранения завалов из-за падения деревьев задействовали около 30 автовышек. Представители коммунальных служб приводят в порядок автобусные остановки, тротуары, спуски, лестницы и общественные пространства. Управляющие компании, в свою очередь, занимаются очисткой входных групп многоквартирных домов и придомовых территорий.

Глава округа Максим Красноцветов обратился к автомобилистам с призывом соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности — отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный. Он также подчеркнул, что службы работают в усиленном режиме, и напомнил жителям о телефоне экстренной службы 112, на который можно звонить в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.