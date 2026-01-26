Коммунальные службы приготовились к масштабному снегопаду в Лобне

В Лобне ожидаются интенсивные осадки, которые могут продлиться до двух суток. Администрация округа развернула комплекс мер, чтобы минимизировать последствия циклона.

Непогода по прогнозам синоптиков начнется 26 января. Ожидается сильный снег, усиление ветра и гололед. Для работы в усиленном режиме мобилизовали более 70 единиц специальной техники и около 300 специалистов дорожных служб. Они будут работать круглосуточно.

Первоочередная задача — расчистка и обработка противогололедными материалами магистральных улиц, дублеров и маршрутов общественного транспорта. Также техника начнет убирать снег на подъездах к школам, детским садам, больницам, поликлиникам и МФЦ.

Параллельно начнется работа во дворах. Рабочие расчистят входы в дома, лестницы, спуски и проезды к контейнерным площадкам для вывоза мусора.

Глава округа Анна Кротова держит ситуацию на личном контроле. Администрация рекомендует автомобилистам на время пика непогоды воздержаться от поездок на личном транспорте.