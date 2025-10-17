Коммунальные службы полностью подготовили к зимнему сезону в Котельниках

Подготовку коммунальной техники к работе в холодное время года завершили в городском округе. Все соответствующие службы Котельников обеспечены необходимыми ресурсами для поддержания нормальной жизнедеятельности города зимой и оперативного реагирования на любые погодные условия.

В работах по уборке снега и наледи будут задействованы комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики, тракторы МТЗ-82 и МТЗ-320, снегоуборщики и другая специализированная техника. В этом году автопарк коммунальных служб пополнился новым самосвалом МАЗ. Также закуплено более 3 тысяч тонн противогололедных материалов.

Особенностью предстоящего зимнего сезона станет оптимизированная схема работы техники. Маршруты больше не разделяются по типам территорий — теперь машины будут последовательно обслуживать дороги, тротуары и дворовые территории по единым маршрутам. В результате сократится время уборки и повысится ее качество.