Коммунальные службы Подмосковья устранили почти 400 засоров за неделю

Сотрудники «Коммунальных систем Московской области» с 10 по 16 марта устранили 376 засоров в семи городских округах. Специалисты также провели 87 восстановительных работ на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

За семь дней рабочие провели обслуживание более 80 объектов, среди которых очистные сооружения, котельные, скважины и канализационные насосные станции.

В том числе коммунальщики промыли два участка водопроводных сетей, очистили и отремонтировали 17 колодцев.

Специалисты в течение недели продолжали работы по запуску после частичной реконструкции канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск и промывали резервуары на станции Восточной системы водоснабжения.