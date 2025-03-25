Коммунальные службы Подмосковья устранили более 300 засоров за неделю

Специалисты «Коммунальных систем Московской области» с 17 по 23 апреля провели работы в семи округах региона. Большую часть задач удалось выполнить без ограничений для жителей.

За неделю специалисты устранили 336 засоров канализации и провели 111 восстановительных работ на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Кроме того, коммунальщики выполнили профилактику на 80 объектах, среди которых насосные и канализационные станции, очистные сооружения, котельные и скважины.

Рабочие, в частности, промыли три участка водопроводных сетей, отремонтировали и очистили 19 колодцев, а также завершили пусконаладочные работы на канализационном коллекторе Егорьевск-Воскресенск. Сейчас они продолжают промывать резервуары на насосной станции Восточной системы водоснабжения.