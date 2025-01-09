Коммунальные службы Подмосковья устранили 50 утечек на теплотрассах за неделю

Коммунальные службы Московской области за девять дней устранили свыше 50 утечек на теплотрассах, ликвидировали более 400 засоров в канализационных сетях, а также восстановили проходимость девяти участков коллекторов. Основную часть работ провели без отключений ресурсов.
По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, рабочий процесс в новогодние праздники не останавливался ни на день. Специалисты круглосуточно заступали на дежурство для оперативного выполнения работ, требующих неотложного реагирования.
Отмечается, что в восточной части Подмосковья водопотребление выросло, увеличив нагрузку на сети. Без внимания не остались и водозаборные узлы, очистные сооружения, насосные станции, а также объекты теплоснабжающего комплекса. Специалисты регулярно проводили работы по текущему ремонту и техобслуживанию коммунальных объектов.
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