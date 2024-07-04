Коммунальные службы Подмосковья привели в режим повышенной готовности на случай урагана

В пятницу в Подмосковье ожидается сильный ливень с грозой, градом и ураганом. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. Коммунальные службы привели в состояние повышенной готовности.

«Ураган часто наносит серьезные повреждения не только облику региона, но и здоровью жителей. 5 июля наши коммунальные службы будут дежурить в усиленном режиме и оказывать всю необходимую помощь», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посоветовало жителям по возможности оставаться дома, не находиться под большими деревьями и сооружениями во дворах, закрыть все окна, двери, чердаки и убрать с балконов все, что может унести порывом ветра.

Водителям стоит внимательнее выбирать места для парковок, избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».