Коммунальные службы Подмосковья приступили к подготовке клумб к зиме

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Коммунальные службы Московкой области готовят клумбы и цветники к зимовке. Такие меры помогают сохранить растительность и поддержать эстетический облик округов в холода, сообщили в министерстве по содержанию территорий.

Работы включают несколько видов мероприятий, направленных на сохранение почвы и подготовку к весенней посадке цветов.

Например, после окончания цветения однолетних растений, все остатки удаляются вручную или с использованием специальных инструментов. После уборки землю рыхлят и чистят от сорняков. При необходимости, почву удобряют.

Клумбы с тюльпанами готовят с осени. Землю для них перекапывают, добавляют компост или перегной, а после высаживают луковицы на глубину около 10-15 сантиметров.

В ведомстве отмечают, что именно благодаря работе коммунальщиков, жители региона могут наслаждаться красками природы с наступлением тепла.