Коммунальные службы Подмосковья приступили к подготовке клумб к зиме
Коммунальные службы Московкой области готовят клумбы и цветники к зимовке. Такие меры помогают сохранить растительность и поддержать эстетический облик округов в холода, сообщили в министерстве по содержанию территорий.
Работы включают несколько видов мероприятий, направленных на сохранение почвы и подготовку к весенней посадке цветов.
Например, после окончания цветения однолетних растений, все остатки удаляются вручную или с использованием специальных инструментов. После уборки землю рыхлят и чистят от сорняков. При необходимости, почву удобряют.
Клумбы с тюльпанами готовят с осени. Землю для них перекапывают, добавляют компост или перегной, а после высаживают луковицы на глубину около 10-15 сантиметров.
В ведомстве отмечают, что именно благодаря работе коммунальщиков, жители региона могут наслаждаться красками природы с наступлением тепла.