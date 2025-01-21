Коммунальные службы Подмосковья приняли более 360 обращений от жителей за неделю

За неделю ГУП «Коммунальные системы Московской области» приняло около 360 заявок от жителей. Большая часть обращений поступила из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Шатуры, Электростали и Богородского округа. В Министерстве ЖКХ региона уточнили, что 92% из всех заявлений уже отработали.

В ведомстве добавили, что 35 обращений касалось вопросов холодного водоснабжения, три — горячего водоснабжения, четыре — иных направлений, связанных с модернизацией сетей. Помимо этого, «Коммунальные системы» отработали заявки по засорам на внутриквартальных сетях и теплоснабжению.

Отмечается, что лаборатории филиалов также отобрали пробы воды на внешних сетях и объектах. По результатам исследований специалисты проведут необходимые мероприятия.