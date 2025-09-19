Коммунальные службы Подмосковья получили новую технику для дробления веток

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Коммунальные службы Подмосковья получили новую технику. Это 30 дробилок, предназначенных для измельчения веток.

Новое оборудование позволит упростить утилизацию растительных отходов в Подмосковье, отметили в министерстве по содержанию территорий. Дробилки приобрели в Волоколамске, Лотошине, Рузе и Шаховской. С их помощью коммунальщики будут перерабатывать ветки и стволы деревьев в мелкую щепу.

«Преимущество внедрения такого оборудования — эффективная утилизация древесных отходов без необходимости их транспортировки», — отметили в ведомстве.

Полученную щепу будут применять при проведении посадочных работ, а также для мульчирования почвы и благоустройства.