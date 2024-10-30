Коммунальные службы Подмосковья получили еще 72 самосвала для уборки улиц
Коммунальные службы Подмосковья получили еще 72 самосвала для уборки улиц. Технику получили 16 округов, среди них Балашиха, Бронницы, Власиха, Дмитров, Долгопрудный и другие.
По словам главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, в этом году регион сделал упор на закупку самосвалов, экскаваторов-погрузчиков, тракторов и средств малой механизации.
«Закупленный транспорт значительно упростит управление уборочными процессами и повысит их эффективность, так как все технические единицы выполняют несколько функций в части содержанию территорий», — сказал он.
Количество техники, полученной округами, зависит от потребностей каждого муниципалитета. Ее выявляют исходя из площади и наличия другого оборудования.