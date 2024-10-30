Коммунальные службы Подмосковья получили еще 72 самосвала для уборки улиц. Технику получили 16 округов, среди них Балашиха, Бронницы, Власиха, Дмитров, Долгопрудный и другие.

По словам главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, в этом году регион сделал упор на закупку самосвалов, экскаваторов-погрузчиков, тракторов и средств малой механизации.

«Закупленный транспорт значительно упростит управление уборочными процессами и повысит их эффективность, так как все технические единицы выполняют несколько функций в части содержанию территорий», — сказал он.

Количество техники, полученной округами, зависит от потребностей каждого муниципалитета. Ее выявляют исходя из площади и наличия другого оборудования.