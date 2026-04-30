Коммунальные службы Подмосковья получили еще 350 спецмашин для борьбы с засорами
Сотрудники водоканалов Подмосковья регулярно устраняют десятки засоров с помощью особой техники. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона рассказали, какие устройства специалисты используют в работе.
Машины представляют собой полноценные мобильные комплексы, способные одновременно выявлять проблему и устранять ее. Их применяют как на магистральных, так и на дворовых сетях, где скапливаются бытовые отходы, жир и ил.
Кроме того, техника незаменима при аварийных ситуациях, когда засоры могут привести к подтоплениям улиц и подвалов.
Внутри машины размещена мощная насосная система: емкость для воды на несколько тонн, двигатель и оборудование, создающее высокое давление до 160 атмосфер, а также барабан с прочным шлангом и специальной насадкой для промывки.
Благодаря этому поток воды под давлением эффективно очищает трубы даже от сложных отложений.
Власти региона продолжают техническое оснащение коммунальных служб, в том числе в конце минувшего года состоялась масштабная закупка машин.
Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 миллиарда рублей. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц.
Кирилл Григорьев
министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья
Новейшие устройства позволяют специалистам быстро устранять засоры, снижать риск аварий и поддерживать стабильную и безопасную работу инфраструктуры.