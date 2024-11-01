Коммунальные службы Подмосковья получили еще 33 Газели
Подмосковные округа получили еще 33 Газели. Их будут использовать водители и директора муниципальных бюджетных учреждений.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, технику передали на базе предприятия, занимающегося продажей автомобилей и запчастей. Всего для муниципалитетов закупили 63 машины. Их будут использовать для содержания улиц, перевозки инструментов и бригад.
Газели передали в Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад и другие округа.
Всего по губернаторской программе в Подмосковье закупили свыше 1,8 тысячи средств коммунальной техники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.