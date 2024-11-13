Коммунальные службы Подмосковья получили еще 26 тракторов для уборки снега
Коммунальные службы Подмосковья получили еще 26 тракторов для уборки территорий. Их направили в 16 городских округов.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, новые тракторы МТЗ 320.4 отправили в 16 муниципалитетов, среди которых Балашиха, Богородский округ, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Красногорск и Краснознаменск.
Компактные и высокопроизводительные машины совместимы с различными видами навесного оборудования. Это щетки, отвалы и снегоуборщики. Зимой их будут использовать для уборки снега.
При выделении техники округам учитывают площадь и потребность в новом оборудовании.