Коммунальные службы Подмосковья получили еще 26 тракторов для уборки снега

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Коммунальные службы Подмосковья получили еще 26 тракторов для уборки территорий. Их направили в 16 городских округов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, новые тракторы МТЗ 320.4 отправили в 16 муниципалитетов, среди которых Балашиха, Богородский округ, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Красногорск и Краснознаменск.

Компактные и высокопроизводительные машины совместимы с различными видами навесного оборудования. Это щетки, отвалы и снегоуборщики. Зимой их будут использовать для уборки снега.

При выделении техники округам учитывают площадь и потребность в новом оборудовании.