Коммунальные службы Подмосковья получат новые дробильные машины для древесины

В 2025 году Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области закупит около 30 специализированных дробилок для муниципальных учреждений. Это оборудование поможет более эффективно утилизировать растительные отходы.

Уже сейчас новые машины поступили в Волоколамск, Лотошино, Рузу и Шаховскую. Дробилки перерабатывают ветки, стволы деревьев и кустарники в мелкую щепу прямо на месте, что избавляет от необходимости транспортировать отходы. Полученная щепа используется в благоустройстве: ее применяют при посадке растений, для мульчирования почвы и оформления городских территорий.