Коммунальные службы Подмосковья получат новые дробильные машины для древесины

В 2025 году Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области закупит около 30 специализированных дробилок для муниципальных учреждений. Это оборудование поможет более эффективно утилизировать растительные отходы.
Уже сейчас новые машины поступили в Волоколамск, Лотошино, Рузу и Шаховскую. Дробилки перерабатывают ветки, стволы деревьев и кустарники в мелкую щепу прямо на месте, что избавляет от необходимости транспортировать отходы. Полученная щепа используется в благоустройстве: ее применяют при посадке растений, для мульчирования почвы и оформления городских территорий.
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