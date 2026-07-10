Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

В Подмосковье коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. С 10 по 12 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы.

Местами возможно выпадение до 35 миллиметров осадков в сутки, а также порывы ветра до 17 метров в секунду.

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева в регионе готовят объектов водоснабжения и водоотведения к возможным последствиям непогоды.

На усиленный режим работы перевели дежурные смены 64 водоканалов. Специалисты проверили готовность аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций и техники.

Для оперативной ликвидации возможных последствий стихии сформировали необходимый резерв оборудования, включающий 124 илососа, 414 мотопомп, 63 дренажные насосные станции, 322 дизель-генераторные установки, а также запас горюче-смазочных материалов. При необходимости к работе планируют привлечь дополнительные силы и технику.

Кроме того, для быстрого реагирования на обращения и своевременного выявления возможных неисправностей организовали взаимодействие муниципальных предприятий с региональным ЖКХ-Центром.