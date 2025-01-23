Коммунальные службы Подмосковья отработали 2 тысячи заявок в январе

Единая диспетчерская служба Подмосковья приняла две тысячи заявок на устранение коммунальных аварий в январе. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что больше всего обращений поступило из Химок, Люберец, Пушкино, Воскресенска и Балашихи.

Как уточнили в ведомстве, чаще всего в заявках говорилось о засорах и течи в системе водоотведения, о течи кровли, об авариях в системе отопления, а также о нарушении электроснабжения.

«Отметим, что время на устранение аварии составляет четыре часа», — добавили в ведомстве.

Напомним, отработка заявок проводится под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.