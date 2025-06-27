Коммунальные службы Подмосковья обновили 85 метров водовода в Новоазовске

Подмосковные специалисты продолжают помогать восстанавливать и улучшать коммунальную инфраструктуру в Новоазовске. Все работы направлены на то, чтобы повысить качество жизни населения.

Так, на улице Гриценко заменили 85 метров старого водопровода — теперь более 70 человек будут получать воду без перебоев. В поселке Седово аварийная бригада из пяти человек и двух машин быстро отремонтировала напорный коллектор, заменив четыре метра трубы. Сейчас продолжается подготовка к замене еще одного коллектора — на улице 50 лет СССР, чтобы улучшить работу всей канализации в этом районе.

Помимо этого, за неделю подмосковные коммунальщики устранили 18 аварий на водопроводных и канализационных сетях. В том числе починили девять утечек, прочистили восемь участков канализации и провели профилактику на насосной станции. Параллельно идет капитальный ремонт водозаборного узла и станции биологической очистки. Все эти работы помогут сделать систему водоснабжения и водоотведения надежной и стабильной в долгосрочной перспективе.