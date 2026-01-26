Коммунальные службы подготовились к уборке снега в Солнечногорске

Городской округ Солнечногорск заранее принял меры в связи с прогнозируемым сильным снегопадом. Коммунальные службы, подрядные организации и управляющие компании приступят к работе в усиленном режиме уже с ночных часов.

Для расчистки улиц и дорог задействуют порядка 200 единиц специализированной техники, включая тракторы, комбинированные дорожные машины и погрузчики. Дополнительно к ним выйдут около 300 дворников, из которых более 190 человек от управляющих компаний

По предварительным прогнозам, во вторник, 27 января, высота свежевыпавшего снега может достигнуть 40 см, что существенно увеличит общий снежный покров. Ожидается, что за выходные его уровень вырастет с 40 до 70 см.

В первую очередь рабочие сосредоточатся на расчистке магистралей, трасс со сквозным движением, маршрутов общественного транспорта, а также главных дорог и улиц, соединяющих районы и ведущих к социально значимым объектам. Отдельное внимание уделят сельским поселениям и дворовым территориям.

«Все поступающие заявки от жителей мы оперативно принимаем в работу и включаем в общий график. Просим понимания, что в условиях непрекращающегося снегопада техника и люди следуют утвержденному плану, чтобы поддерживать город в рабочем состоянии», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жителей округа, пользующихся личным транспортом, просят по возможности отказаться от поездок и не оставлять автомобили на проезжей части и обочинах. Припаркованные машины нередко мешают проезду спецтехники и замедляют процесс уборки.

Сообщить о проблемных участках и задать вопросы по уборке снега можно по телефону горячей линии главы городского округа Солнечногорск: 8-800-201-67-67.