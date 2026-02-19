Коммунальные службы перевели на усиленный режим в Пушкино

Московский регион оказался во власти мощного циклона. Коммунальные службы городского округа Пушкинский мобилизовали все силы и средства для уборки территории.

Спецтехника вышла на линии уже в шесть утра. В первую очередь рабочие расчищают подходы к социальным учреждениям, дороги с интенсивным движением и остановки транспорта. Оперативно обрабатывают входные группы жилых домов, лестницы, спуски, пешеходные дорожки и тротуары.

На уборку дворов и общественных пространств округа вышли более 600 сотрудников, 266 единиц спецтехники и 57 ручных роторов.

«Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим. По возможности пользуйтесь общественным транспортом, это поможет сократить время в пути и не создавать помех снегоуборочной технике», — обратился к автомобилистам глава округа Максим Красноцветов.