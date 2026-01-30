Коммунальные службы перешли на усиленный режим после снегопадов в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе прошло совещание по ликвидации последствий сильных снегопадов. Власти подвели итоги работы коммунальщиков и обсудили проблемы с общественным транспортом.

На встрече глава округа Михаил Шувалов собрал представителей служб. Снегопад стал уже вторым за месяц, и его последствия до сих пор устраняют.

По данным синоптиков, за время непогоды выпало около 50 сантиметров снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В уборке задействовали 250 единиц техники и 700 дворников. К ним присоединились волонтеры, студенты и местные жители. Когда снегопад ослабеет, коммунальщики начнут массовый вывоз снега.

Отдельно обсудили работу общественного транспорта. Жители жаловались на перебои в движении автобусов № 29, 36 и 38. Причины — нехватка исправных машин и сложная дорожная обстановка.

В Министерство транспорта Московской области уже направили обращение с просьбой о помощи. В ответ пообещали выделить 9 новых автобусов в феврале.

«Понимаю обеспокоенность жителей, но вместе мы преодолеем любые трудности. Коммунальные службы делают все возможное. Ситуацию держу на личном контроле», — сказал Михаил Шувалов.

Глава округа подчеркнул, что безопасность жителей, уборка снега и работа транспорта остаются приоритетными задачами для администрации.