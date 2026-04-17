Коммунальные службы отремонтировали 30 счетчиков в Подмосковье с начала весны

С начала весны в Подмосковье отремонтировали более 30 счетчиков. Это как индивидуальные, так и в общедомовые приборы, которые нуждались в обновлении после зимы.

Индивидуальные счетчики установлены в квартирах на трубах с холодной и горячей водой, на газе или электрическом щитке. Он фиксирует объем потребляемых ресурсов в помещении.

Общедомовой счетчик устанавливается на весь многоквартирный дом. Обычно такой прибор находится в подвале, на тепловом узле или на главном электрощите.

Если диск счетчика не крутится, индикатор не мигает, а данные не передаются, значит устройство сломано. Обновить его также нужно по истечению межпроверочного интервала.

«Отмечаем, что самостоятельно вскрывать пломбы, сверлить корпус, приставлять магнит, варить/паять рядом со счетчиком без защиты запрещено. За это — штраф и перерасчет», — напомнили в министерстве по содержанию территорий.

Обратиться по вопросам замены счетчика можно в управляющую компанию.