Коммунальные службы оперативно устранили последствия падения дерева в Раменском

В городе Раменское, на улице Михалевича, произошел инцидент — большое дерево упало на площадку между домами № 33 и 35. Однако коммунальные службы быстро отреагировали и провели необходимые работы по опиловке.

Начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» Валентина Карпова сообщила, что, несмотря на сожаление о потере дерева, они планируют высадить новые растения. Она также отметила, что работники коммунальной службы столкнулись с особенно напряженным днем из-за непредвиденных погодных условий. В первую очередь они сосредоточились на местах, где существовала угроза обрыва электропроводов и препятствия движению автомобилей.