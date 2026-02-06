Коммунальные службы оперативно убрали снег в Дедовске

В Дедовске, после того как прошел обильный снегопад, сотрудники коммунальных служб оперативно расчистили дворы многоквартирных домов. Специалисты подрядной организации трудились на улице Главной у домов № 2, 4, 7, 8, а также у дома № 1 на улице Победы.

Бригада из шести человек вручную убирала снежные навалы между припаркованными автомобилями, сбрасывая снег на середину проезда. Затем большой фронтальный погрузчик перемещал собранную массу в единый бурт, готовя ее к вывозу на специализированный полигон.

Мастер подрядной организации ООО «КСБ» Григорий Вадюхин рассказал, что в уборке также участвуют тракторы МТЗ-80. Они работают в паре: один сгребает снег отвалом и прометает щеткой, второй окончательно очищает асфальт. Такая схема, по его словам, обеспечивает и качество, и скорость.

Жители отмечают старания коммунальщиков. «Дворы убирают хорошо», — говорит житель Андрей Ковалев. При этом он обращает внимание на организацию процесса: информацию о планируемых работах управляющая компания рассылает в домовые чаты. Андрей считает, что оповещать нужно минимум за два дня, чтобы автовладельцы могли заранее спланировать, куда переставить машины, и освободить максимальную площадь для техники.

Всего подрядная организация ООО «КСБ» обслуживает в Дедовске более 40 дворовых территорий и общественных пространств.