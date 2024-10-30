Глава Истры Татьяна Витушева сообщила о готовности городских служб к зиме

Работу коммунальных служб и готовность к снегу обсудили главы городских округов на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Для работы в этот период будет задействовано более 100 единиц различной техники, 86 единиц малой механизации и более 280 рабочих.

Руководитель муниципалитета Татьяна Витушева доложила о готовности коммунальных служб к работе в зимний период.

На совещании определили главное — для всех служб, которые отвечают за уборку территорий, важно иметь четкий план действий и знать, как быстро реагировать на сложные погодные условия. Нужно, чтобы была техника, персонал и все необходимое оборудование.

Коммунальщики округа обслуживают 274 двора, 17 общественных мест, 308 детских площадок, 71 спортивную площадку, 122 памятника Великой Отечественной войны и 393 колодца. Сейчас они подготовили транспорт и проверили оборудование. Служба уже составила план уборки дворов и определила, что нужно сделать в первую очередь.

Как и в прошлом году, за сроками и качеством уборки будет следить специальная система. Она уже показала себя в прошлом сезоне.

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