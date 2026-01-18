Коммунальные службы очистили улицы от снега в Химках

Работы по уборке снега в городском округе Химки ведутся в усиленном режиме. Власти привели в порядок ключевые магистрали и сейчас наращивают уборку во дворах и на пешеходных зонах.

На улицах Комсомольская и Библиотечная, а также на других территориях работает спецтехника. Тракторы и мини-погрузчики расчищают проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта.

Сегодня уборка запланирована на улицах Панфилова, Родионова, Лавочкина, Куркинском шоссе, Юбилейном проспекте, Строителей, М. Рубцовой, Молодежной, 9 Мая, Дружбы, Московской и Бабакина.

Очистку кровель от снега и наледи проведут на домах по улицам 9 Мая и Машенцева, а также на Юбилейном проспекте и Молодежной улице.

«Мы вывозим снег на специальные площадки и обрабатываем дороги противогололедными реагентами. Это важно для безопасности всех жителей», — сообщили в администрации.

По всем вопросам о работе коммунальных служб можно обратиться на горячую линию администрации округа: +7 (495) 793-01-01.