Коммунальные службы очистили от снега крыши в Лосино-Петровском округе

По оперативным данным, за первый месяц года с улиц, дворов и общественных пространств округа было вывезено более 23 000 кубических метров снега. В настоящее время работы сосредоточены не только на плановом вывозе, но и на расчистке территорий, требующих повышенного внимания: удаленных зон, парковочных карманов и сложных локаций. Параллельно на основных магистралях бригады занимаются расширением уже очищенных полос, уборкой снежных накатов у обочин и обработкой проезжей части противогололедными материалами, уделяя первостепенное внимание безопасности пешеходных переходов и тротуаров.

Отдельным и крайне важным направлением работ является обеспечение безопасности жилого фонда. В округе насчитывается 177 многоквартирных домов со скатными кровлями. В связи с интенсивными осадками и сложными погодными условиями все управляющие компании получили предписание усилить контроль и работы по очистке крыш и козырьков от снега и наледи. На данный момент эти работы завершены на большинстве объектов. Остается привести в порядок кровли семи домов, расположенных на улицах Горького, Гоголя и Ленина в городе Лосино-Петровский. Их очистка запланирована на ближайшие дни.

Работы осложняются аномально низкими температурами, которые в течение месяца достигали -20 градусов по Цельсию. Морозы затрудняют как работу техники, так и ручной труд. Тем не менее, коммунальные службы продолжают функционировать по установленному графику, гарантируя, что вся территория округа будет поэтапно и полностью приведена в порядок.

Глава городского округа Сергей Джеглав держит ситуацию на личном контроле. «Работа по расчистке территорий от снега и его вывозу продолжается. График работ и вся актуальная информация публикуются в профильном чате», — проинформировал он, отметив важность оперативного информирования жителей о ходе уборочной кампании.