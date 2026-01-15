Коммунальные службы очистили от снега крыши домов в Раменском
Изо дня в день после обильных осадков жители Раменского округа просыпаются под звуки техники и хруста снега. Коммунальные службы с самого утра продолжают убирать с улиц снежную кашу, чистят крыши и сбивают сосульки.
Сотрудники управляющих компаний рассказали, что на жилых домах образовалось огромное количество сосулек. Поэтому к работам привлекают подрядные организации, промышленных альпинистов. Специалисты стараются как можно быстрее справиться с этой задачей.
Уборка снега не прекращается по всему Раменскому округу. В первую очередь заботятся о дорогах с интенсивным движением, остановках общественного транспорта и территориях соцобъектов. Каждую улицу приведут в порядок, обещают коммунальщики.
Напомним, в дни снегопада работа велась в усиленном режиме. Ежедневно в ликвидации последствий циклона участвовали 46 единиц техники и до 200 сотрудников, которые вручную убирали снег.