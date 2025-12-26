Коммунальные службы очистили от снега 350 километров дорог в Чехове

Коммунальные службы округа переведены на усиленный режим работы. С раннего утра 26 декабря более 80 единиц техники и порядка 200 дворников вышли на очистку дорог, общественных территорий и дворовых пространств.

«Согласно регламенту, в первую очередь проводится очистка посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров, подходов и подъездов к социально значимым объектам. Очередность очистки и обработки противогололедными материалами автомобильных дорог зависит от их категорийности», — пояснил глава округа Михаил Собакин.

По вопросам уборки снега во дворах можно обращаться по номерам телефонов своих управляющих компаний. По вопросам уборки дорог и общественных территорий: 8-800-300-87-43.

Автомобилистам в условиях гололедицы и снежного наката на скользкой дороге необходимо быть максимально внимательными и осторожными, избегать резких маневров и обгонов, соблюдать дистанцию.

Пешеходы также должны проявить особую бдительность и воздержаться от резкого выхода на проезжую часть перед близко идущим транспортом.