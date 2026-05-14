Коммунальные службы очистили контейнерные площадки в деревнях в Чехове

Жители нескольких сел и деревень Чехова рассказали, что некоторое время отходы не вывозили, в связи с чем пользоваться зонами для утилизации мусора не удавалось. Администрация округа совместно с ресурсоснабжающей организацией оперативно взяла ситуацию под контроль.

С проблемой столкнулись жители поселка Мещерское, села Шарапово, деревень Сенино, Ходаево, Хлевино, а также улиц Весенняя и Лопасненская. «Экология и природопользование муниципального округа Чехов» направило заявки на вывоз мусора. В свою очередь, Каширский региональный оператор добавил все площадки в приоритетный график вывоза.

В администрации объяснили, что нарушение вывоза мусора произошло из-за технической неисправности транспорта. В результате временно сбились маршрутные группы.

На данный момент региональный оператор уже вывез отходы по всем этим адресам, а также произвел зачистку контейнерных площадок.