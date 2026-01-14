Коммунальные службы очистили дороги и дворы от снега в Химках

В Химках продолжается масштабная уборка снега. Коммунальные службы очистили дороги, тротуары и дворы, уделив особое внимание подъездам к социальным объектам.

На улицы городского округа вышли около 130 дворников и 32 единицы спецтехники. Работы велись во всех районах: в Сходне, Старых и Новых Химках, Подрезково, Левобережном, а также в поселениях Луневское и Кутузовское.

За два дня было приведено в порядок более 100 дворов, пешеходные зоны и подъездные пути. Врио главы Химок Инна Федотова пояснила, что основное внимание уделяется расчистке дорог к больницам, школам и другим социальным объектам.

«Мы работаем на опережение, чтобы не допустить образования наледи. Совместно с управляющими компаниями разработан четкий план для оперативной уборки всех территорий», — отметила она.

Все вопросы по уборке снега жители могут задать по единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.